Пользователи МТС сообщили о сбоях со связью

На проблемы пожаловались клиенты в разных городах Центральной России. В самой компании утверждают, что «сеть работает в обычном режиме», но у некоторых клиентов могут быть «сложности с подключением»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи в различных городах России пожаловались на сбой в работе сотового оператора МТС. По данным Downdetector, сбой был зафиксирован около 12:50. На проблемы жаловались пользователи в европейской части России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ярославле.

В самой МТС РБК заявили, что «сеть работает в обычном режиме». «У части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением» — сказал представитель компании.

Корреспондент РБК, столкнувшийся с проблемой, сообщил, что сбой продолжался не менее получаса. Телефон все это время не мог поймать сеть, не работал мобильный интернет.

На длительный сбой пожаловались и пользователи Twitter.