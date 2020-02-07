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Пользователи МТС сообщили о сбоях со связью

На проблемы пожаловались клиенты в разных городах Центральной России. В самой компании утверждают, что «сеть работает в обычном режиме», но у некоторых клиентов могут быть «сложности с подключением»
Фото: Владислав Шатило / РБК

Пользователи в различных городах России пожаловались на сбой в работе сотового оператора МТС. По данным Downdetector, сбой был зафиксирован около 12:50. На проблемы жаловались пользователи в европейской части России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ярославле.

В самой МТС РБК заявили, что «сеть работает в обычном режиме». «У части абонентов в течение менее чем одной минуты могли быть сложности с подключением» — сказал представитель компании.

Корреспондент РБК, столкнувшийся с проблемой, сообщил, что сбой продолжался не менее получаса. Телефон все это время не мог поймать сеть, не работал мобильный интернет.

На длительный сбой пожаловались и пользователи Twitter.

Последний сбой МТС Downdetector зафиксировал 30 января. Тогда на неполадки в сети пожаловались около 200 человек. Большинство из них сообщали о проблемах с мобильной связью. По итогам третьего квартала 2019 года общая абонентская база МТС составляла 78,8 млн клиентов.

Авторы: Артем Филипенок, Владислав Скобелев
Теги: МТС, сотовая связь
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