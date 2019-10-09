Суд вновь заочно арестовал сообщившего о сотнях жертв в Кемерово пранкера

Басманный суд Москвы второй раз заочно арестовал на два месяца украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под псевдонимом Евгений Вольнов, который в 2018 году распространял информацию о 300 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили РБК в пресс-службе суда.

По новому уголовному делу его обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По словам представителя суда, Кувикова поместят под стражу с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания в России.

В марте 2018 года Басманный суд Москвы также заочно арестовал Кувикова и объявил в международный розыск. Тогда его обвинили в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ) за то, что он распространял ложную информацию о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

25 марта 2018 года в Сети появилась запись телефонного разговора между Кувиковым и сотрудником морга в Кемерово. Пранкер представился работником МЧС и сообщил, что при пожаре в торговом центре погибли 300 человек. Сам Кувиков объяснял, что взял это число, «учитывая анализ количества мест в кинозалах».