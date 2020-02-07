Российским актерам закрыли въезд на Украину на десять лет

Фото: dpsu.gov.ua

Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года. Об этом сообщает украинское МВД.

Пограничники выяснили, что два актера незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках, и запретили им въезжать на Украину в течение трех лет.

Еще двух актеров не пропустили через границу, так как они не смогли подтвердить цель своей поездки. Остальные россияне из группы отказались ехать на Украину. После всех процедур их вернули на территорию Молдавии. Тем не менее спустя несколько часов эта группа снова появилась на украинской границе.

«В этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну [Украину]», — говорится в сообщении. В связи с этим тем, кто уже имел запрет на въезд на Украину, срок увеличили до десяти лет. Остальным четырем актерам проставили запрет на три года.