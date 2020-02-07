Летевший в Петербург самолет вернулся в Ростов по техническим причинам

Фото: azimuth.aero

Направлявшийся из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Посадка прошла штатно, готовим резервный борт. Через 1,5 часа лайнер должен вылететь», — сказал представитель авиакомпании.

По словам собеседника агентства «Интерфакс-Юг», внеплановую посадку пришлось совершить из-за проблем со стойкой шасси.

В понедельник, 3 февраля, в Пулково из-за технической неисправности совершил экстренную посадку лайнер польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы. На его борту находились 65 человек, никто не пострадал.