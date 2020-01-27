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В Новосибирске ввели режим ЧС после снегопадов

В Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации для устранения последствий обильных снегопадов, которые прошли в регионе в декабре и январе. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Для вывоза и утилизации снега с дорог и придомовых территорий власти города привлекут дополнительную технику, что позволит обеспечить бесперебойную круглосуточную работу по устранению последствий снегопадов. Также дополнительную технику будут использовать для уборки и вывоза снега из мест, невозможных для его дальнейшего складирования.

Решение о введении режима ЧС подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Этот документ опубликовал на своей странице в Facebook местный общественник Владимир Кириллов. В нем отмечается, что в результате выпадения сверхнормативного количества осадков возникли перебои в работе оперативных служб, что представляет угрозу здоровью и жизни людей. Кроме того, осадки затруднили движение транспорта.

В начале января в Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации из-за затопления. В результате прилива и сильного ветра в районе затопило пять улиц. Так, в поселке Морской волна затопила 14 домов, в которых живут 30 человек.

Теги: Новосибирск, снегопад, ЧС
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