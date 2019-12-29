СМИ сообщили о переносе первого в 2020 году запуска спутников с Байконура

Первый запуск британских спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2020 году отложен на первую половину февраля. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Запуск отложен с 30 января на 9 февраля», — сказал собеседник агентства. По его словам, дальнейший перенос старта также не исключается. Это связано с поздней доставкой второй партии спутников OneWeb на космодром, которая ожидается 19 января, уточнил источник.

Ранее запуск с космодрома Байконур телекоммуникационных спутников OneWeb был перенесен с конца декабря на январе. Первые шесть спутников британской компании, предназначенных для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом, были доставлены на орбиту в конце февраля 2019 года с космодрома во Французской Гвиане ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».



После планируемого запуска с Байконура OneWeb намерены ежемесячно отправлять более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие сигналом с них всей Арктики, а в 2021 году — полноценное круглосуточное покрытие.

