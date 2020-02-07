Три человека погибли в аварии с эвакуатором в Нижегородской области

Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении «транспортных средств» в Нижегородской области, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по нижегородской области РБК уточнили, что в аварии эвакуатор столкнулся с легковым автомобилем.

По данным МЧС, столкновение произошло вечером 6 февраля на 389 км федеральной трассы М-7 Москва-Уфа вблизи города Дзержинск. Пострадавшего госпитализировали.

К ликвидации аварии привлекли шесть человек и одну единицу техники.