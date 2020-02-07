Общество , 07 фев, 00:34
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Три человека погибли в аварии с эвакуатором в Нижегородской области
Три человека погибли, еще один пострадал при столкновении «транспортных средств» в Нижегородской области, говорится на сайте ГУ МЧС по региону.
В пресс-службе ГУ МВД по нижегородской области РБК уточнили, что в аварии эвакуатор столкнулся с легковым автомобилем.
По данным МЧС, столкновение произошло вечером 6 февраля на 389 км федеральной трассы М-7 Москва-Уфа вблизи города Дзержинск. Пострадавшего госпитализировали.
К ликвидации аварии привлекли шесть человек и одну единицу техники.