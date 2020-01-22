В Нижегородской области в аварии с грузовиком погиб человек

В Нижегородской области на трассе «Волга» произошло ДТП: столкнулись автобус Peugeot и грузовой автомобиль DAF, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по области.

«Около трех часов ночи, трасса М-7, водитель грузового автомобиля DAF предварительно не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с микроавтобусом Peugeot. В результате один человек погиб, трое раненых», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства, ДТП произошло на 346-м км трассы, а всего в микроавтобусе Peugeot, который ехал из Москвы в Нижний Новгород, было шесть пассажиров. Полиция предварительно установила, что грузовик въехал в микроавтобус с пассажирами, а тот, в свою очередь, врезался в легковой автомобиль Lada Priora.

В начале января в Арзамасском районе Нижегородской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Погибли два человека, четверо пострадали.