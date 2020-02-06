В Армении проведут референдум по отставке членов Конституционного суда

Конституционный суд Армении (Фото: Wikimedia Commons)

Национальное собрание Армении приняло решение вынести на референдум вопрос о приостановлении полномочий председателя и членов Конституционного суда, сообщает издание Арменпресс.

«За» проведение референдума проголосовало 88 парламентариев, 15 отдали свои голоса «против».

Во время заседания в парламенте выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он призвал судей Конституционного суда добровольно сложить полномочия до того, как будет подписан закон о референдуме, сообщает издание АрмИнфо.

Ранее Пашинян заявлял, что члены Конституционного суда были избраны незаконно, с использованием фальсификаций, и не могут занимать посты в органах суда. Об этом писал портал «Новости-Армения».

Пашинян начал реформирование судебной системы еще весной 2019 года. Он считал, что судебная власть Армении нелигитимна, и утверждал, что не может гарантировать, что «судебная система не подвергается теневому и незаконному воздействию».