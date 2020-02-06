Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
ВЭБ выдаст кредит на строительство мусоросжигающих заводов в Подмосковье Бизнес, 22:47 Samsung объяснил блокировку своих «умных» телевизоров в России Технологии и медиа, 22:31 В Армении проведут референдум по отставке членов Конституционного суда Политика, 22:11 В ДНР перевернулся следовавший в Севастополь автобус Общество, 22:05 Адвокат обвиняемого в госизмене россиянина сообщил о его деятельности Общество, 22:01 Сборная России по хоккею стартовала на Шведских играх с поражения Спорт, 21:57 В Кисловодске против матери истощенной девочки завели дело Общество, 21:53 ВОЗ проведет глобальный форум по коронавирусу Общество, 21:42 Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей Общество, 21:35 МЧС доставит гуманитарную помощь в Китай Общество, 21:22 «Зенит» забил четыре гола в матче с призером чемпионата Грузии Спорт, 21:18 Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса Бизнес, 21:13 В США заявили о неспособности властей Сирии «прожить и недели» без России Политика, 21:12 В Москве задержали врачей по подозрению в незаконной продаже онколекарств Общество, 21:05
Общество ,  
0 

В Кисловодске против матери истощенной девочки завели дело

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

У матери-вегетарианки в Ставропольском крае забрали истощенную полуторагодовалую дочь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в регионе Светлану Адаменко.

По словам Адаменко, органы опеки вмешались в ситуацию, когда масса тела ребенка достигла критических значений. «Руководствуясь ст. 7 Семейного кодекса, ребенка изъяли», — рассказала омбудсмен.

Адаменко также сообщила, что опека направила иск в суд. Там должны принять решение, будут ли ограничены родительские права женщины.

В Омске женщина запретила лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг из-за религии
Общество

В отношении 46-летней матери в Кисловодске возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, женщина не обеспечивала ребенку надлежащее питание, несвоевременно проходила медицинские осмотры и письменно отказывалась от предлагаемого лечения. Это повлекло причинение здоровью девочки вреда средней тяжести.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По данным «Интерфакса», ребенка поместили в Кисловодскую детскую больницу. Когда состояние девочки нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Теги: вегетарианство, опека, новости РБК, Ставропольский край
Материалы по теме
Суд передал органам опеки прожившую пять лет в медицинском центре девочку
Общество
На органы опеки в Орловской области завели дело из-за истощения ребенка
Общество
Матвиенко призвала ограничить возможности органов опеки по изъятию детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter