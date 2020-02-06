В Кисловодске против матери истощенной девочки завели дело

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У матери-вегетарианки в Ставропольском крае забрали истощенную полуторагодовалую дочь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка в регионе Светлану Адаменко.

По словам Адаменко, органы опеки вмешались в ситуацию, когда масса тела ребенка достигла критических значений. «Руководствуясь ст. 7 Семейного кодекса, ребенка изъяли», — рассказала омбудсмен.

Адаменко также сообщила, что опека направила иск в суд. Там должны принять решение, будут ли ограничены родительские права женщины.

В отношении 46-летней матери в Кисловодске возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.