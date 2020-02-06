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В Москве задержали врачей по подозрению в незаконной продаже онколекарств

Фото: Pexels / Pixabay

В столице полиция задержала врачей по подозрению в незаконной продаже препаратов для онкологических больных. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что заведующий отделением онкологического диспансера и двое врачей, подделывая документы, похищали из больницы лечащие препараты, а затем продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

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По оценкам следствия, ущерб от незаконной торговли оценивается свыше 100 млн руб. В ходе обысков было изъято около 3,5 тыс. упаковок лекарств. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России, по подозрению в мошенничестве задержаны четыре человека.

В январе 2019 года источники РБК сообщили, что полиция Санкт-Петербурга проверяет более 40 врачей, подозреваемых в выводе лекарственных препаратов на черный рынок с помощью сотрудников фармкомпании Roshe. Позднее в октябре гематолог Ирина Зотова, ставшая первым врачом-фигурантом дела о черном рынке лекарств, была осуждена на четыре года условно по статье о получении взятки. В том же месяце следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-заведующего клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

Теги: врачи, лекарства для онкобольных, незаконная продажа
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