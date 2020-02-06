Глава российского Генштаба встретился в Баку с командующим НАТО в Европе

Тод Уолтерс и Валерий Герасимов (Фото: Минобороны РФ)

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился в Баку с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тодом Уолтерсом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что генералы обсудили стратегическую стабильность, ситуации в кризисных регионах мира, а также практические шаги по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.

Также в Баку Герасимов провел встречу с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым. Среди прочих вопросов стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

В декабре в Берне состоялась встреча Герасимова с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Военачальники затронули вопросы стратегической стабильности, ситуацию в Сирии, а также обсудили меры предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон.