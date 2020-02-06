В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек

В Санкт-Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в пятиэтажном здании по адресу: Каменоостровский проспект, д. 6. По предварительной информации, на втором этаже при установке водогрейного котла произошла утечка газа с последующим возгоранием. По данным МЧС, площадь пожара составила 2 кв. м. В 15:40 его удалось локализовать.

После происшествия обращений за медицинской помощью не поступало.

Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Пожар, по информации ведомства, был ликвидирован в 15:29. Для тушения огня привлекли четыре единицы техники и 19 человек личного состава МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в пятиэтажном здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки. Огонь охватил площадь 200 кв. м на четвертом этаже. В его тушении приняли участие 128 человек и 32 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.