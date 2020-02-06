Путин оценил идею вернуть распределение выпускников вузов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение советской системы распределения выпускников вузов ничего не решит. Об этом он сообщил на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, передает «РИА Новости».

«Звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Но вновь повторю — обязаловкой ничего не решить», — сказал он.

По словам президента, он лично многократно слышал подобные предложения во время встреч с общественностью. Путин отметил, что сейчас жизнь кардинально изменилась, поэтому нужно обеспечивать молодых людей условиями для самореализации. Например, привлекательными стандартами жизни и учебы, а также возможностями для достижения успеха.

В начале декабря 2019 года бывший тогда главой Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба предложил начать в России пилотный проект по распределению выпускников медицинских вузов. По его словам, молодые люди, отучившиеся на бюджетной основе, должны были бы в течение трех лет отработать в первичном звене ФМБА.