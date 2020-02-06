Путин назвал неприемлемым «расселение» вузов Москвы и Петербурга

Фото: АГН «Москва»

Высокая концентрация высших учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге является вызовом для сбалансированного развития всех российских регионов. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства участвует в заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию. В ходе собрания Путин отметил, что в двух городах располагается более двух четвертей всех вузов России. Однако, по словам президента, было бы «грубой ошибкой» решать эту проблему только административно. «Всякие разговоры — расселить студенческую Москву и студенческий Питер — конечно, неприемлемы», — сказал он.

Помимо этого Путин предложил продолжать ликвидировать вузы-пустышки, которыми являются частные университеты и институты без лицензии министерства образования и с похожими названиями.

Президент также поручил с 2021 года ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах. Он рассказал, что для этого до 2025 года выделят более 70 млрд руб.