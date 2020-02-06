Голикова объяснила проверку тепловизором на входе в Кремль

Татьяна Голикова (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Проверка температуры тепловизором на входе в Кремль никак не связана с коронавирусом, это мера введена из-за эпидемии гриппа, которая постепенно распространяется в регионах, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

«Мы рекомендуем использовать все профилактические меры, доступные нам, чтобы можно было поберечься», — сказала Голикова, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее в четверг в Кремле наградили лауреатов премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Также глава государства проводит заседание президентского совета по науке и образованию. Как сообщает «Интерфакс», у журналистов, освещающих эти события, на входе в Большой Кремлевский дворец дистанционно проверили температуру тела с помощью тепловизора. О такой проверке рассказал также журналист «Дождя» и корреспондент «Ведомостей».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал РБК, что Кремль принял дополнительные меры предосторожности и проверки для всех посетителей мероприятий в связи со вспышкой коронавируса.