Кремль усилил меры предосторожности из-за коронавируса

Фото: Андрей Любимов / РБК

Кремль принял дополнительные меры предосторожности и проверки для всех посетителей мероприятий в связи со вспышкой коронавируса, сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Касается всех. Меры предосторожности», — заявил Песков.

Ранее журналист «Дождя» Антон Желнов сообщил, что в Кремле появилась «новая процедура проверки — человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру».

О новой процедуре сообщили и «Ведомости»: проверку прошла корреспондент издания Светлана Бочарова, аккредитованная на заседание президиума Госсовета и президентского совета по науке.