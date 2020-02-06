Тимошенко заняла место спикера во время стычки в Верховной раде

Столкновения в Верховной раде (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заняла место председателя Верховной рады Украины в президиуме перед рассмотрением законопроекта о рынке земли. Об этом сообщает УНИАН.

Перед рассмотрением законопроекта в украинском парламенте разгорелся конфликт между депутатами фракции «Слуга народа» и оппозиционной «Батькивщины». Тимошенко в президиуме заняла место спикера Дмитрия Разумкова, а депутаты от «Батькивщины» попытались пройти за ней. Таким образом они попытались заблокировать работу парламента. Парламентарии от президентской партии «Слуга народа» хотели им помешать, из-за чего началась потасовка.

В середине ноября Верховная рада в первом чтении одобрила закон об открытии в стране рынка земли с октября 2020 года. Таким образом, отменяется действующий с 2001 года мораторий на продажу земель сельхозназначения. Законопроект предусматривает, что до 1 января 2024 года украинские физические и юридические лица смогут приобретать права собственности на такую землю. Также это смогут делать иностранные граждане или компании, которые пользуются украинскими землями (например, арендуют) по меньшей мере три года.

Юлия Тимошенко осенью заявила, что ее партия «Батькивщина» переходит в оппозицию, так как законопроект переходит «красные линии». По ее мнению, такая политика ведет к «уничтожению страны», продолжает «эпоху бедности» и способствует «распродаже с молотка всей стратегической собственности государства, и прежде всего земли».