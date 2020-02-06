Путин поручил выделить бюджетные средства на ремонт домов и дорог в Крыму

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение дополнительных бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов и дорог в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Средства будут выделять в 2020–2022 годах. Они также пойдут на обновление парка поездов, реконструкцию и капитальный ремонт железнодорожных станций и платформ, а также на благоустройство территорий общего пользования.

Правительство должно подготовить первый доклад до 31 марта. Президент назначил ответственным за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

10 января Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В ходе заседания президент раскритиковал местных чиновников за то, что они не обращают внимание на решение вопроса водоснабжения региона.