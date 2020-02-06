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Путин поручил выделить бюджетные средства на ремонт домов и дорог в Крыму

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение дополнительных бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов и дорог в Крыму и Севастополе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Средства будут выделять в 2020–2022 годах. Они также пойдут на обновление парка поездов, реконструкцию и капитальный ремонт железнодорожных станций и платформ, а также на благоустройство территорий общего пользования.

Правительство должно подготовить первый доклад до 31 марта. Президент назначил ответственным за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

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10 января Путин провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В ходе заседания президент раскритиковал местных чиновников за то, что они не обращают внимание на решение вопроса водоснабжения региона.

Глава государства отметил, что помимо этого необходимо обратить внимание на экологию. По его словам, связанными с ней вопросами «здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался». Путин также заявил, что здравоохранение в Крыму находится в плачевном состоянии.

Теги: Владимир Путин, поручение, капитальный ремонт
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