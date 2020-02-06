«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз российских сенаторов.

Как сообщили в Совете Федерации, рост цен будет связан с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. Опрошенные изданием девелоперы также прогнозируют рост цен в среднем до 20%, а в некоторых регионах — и до 25%.

Принимавший участие в работе над законом о долевом строительстве первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский считает, что увеличение стоимости жилья станет очевидным летом 2021 года.

Эксперты комитета считают, что повышение будет связано с рядом факторов. В частности, ставка по кредитам для застройщиков по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов у всех банков была приблизительно одинаковой — от 11 до 14%. До введения этой системы застройщики имели бесплатный доступ к средствам дольщиков. Сейчас строителей обязали иметь на своих счетах сумму в размере 30-40% стоимости проекта, что приводит к увеличению затрат примерно на 8%. При этом к затратам прибавляются проценты из-за задержек платежей, которые осуществляются через банк. В результате это прямые издержки у застройщика достигают 23%.

В свою очередь, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что «никаких массовых проблем нет». Он отметил, что правительство проработало с банками вопрос по кредитованию небольших проектов. При этом все прогнозы о росте цен и монополизации рынка оказались неверными, отметил Хуснуллин. Однако этого не произошло благодаря современным технологиям и отлаженной работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), отметил Хуснуллин.