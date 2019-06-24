В Бангладеш из-за схода поезда с рельсов погибли шесть человек

В Бангладеш из-за схода поезда с рельсов погибли шесть человек

В Бангладеш поезд, следующий из Силхета в Дакку, сошел с рельсов в подокруге Кулаура, сообщает Dhaka Tribune. Шесть человек погибли, еще 67 пострадали.

Пять вагонов Upaban Express сошли с рельсов около 23:40 23 июня из-за поломки дренажной трубы на канале Барамчал, сообщили изданию полицейские и сотрудники железной дороги. Как пишет Daily Star, один из вагонов упал в канал, еще два упали рядом.

Изначально говорилось о пяти погибших. По словам врачей, двое погибших — женщины, трое — мужчины. Около 2:00 пожарные сообщили о смерти еще одного человека. По данным местных жителей, в результате аварии погибло около 10-20 человек.

Среди получивших ранения, по данным врачей, 20 человек — в критическом состоянии. Позже в полиции сообщили, что количество пострадавших превысило 250 человек.

Причины случившегося устанавливаются. На месте аварии работают 11 спасательных бригад вместе с сотрудниками полиции, пограничной службой и местными жителями.