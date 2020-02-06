Лавров сообщил о плане обсудить сотрудничество с Кубой под санкциями США

Сергей Лавров и Бруно Родригес (Фото: МИД РФ)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита на Кубу встретился с главой местного МИДа Бруно Родригесом, передает «РИА Новости». В ходе этой встречи они обменялись взаимными заверениями в готовности продолжать торгово-экономическое сотрудничество.

По словам Лаврова, стороны привержены договоренностям, которые достигли президенты России и Кубы осенью 2019 года. «Они касаются прежде всего совершенствования механизмов экономического сотрудничества, особенно в условиях нелегитимных санкций, которые продолжают наращивать США», — сказал глава российского МИДа.

Лавров также сообщил, что тема сотрудничества России и Кубы в условиях санкций со стороны США станет темой межправительственной комиссии в Москве. По его словам, на этом мероприятии стороны обсудят практические шаги в области сотрудничества в сфере топливно-энергетического комплекса.

В МИД России сообщили, что Лавров и Родригес также обсудили рост взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Помимо этого российский министр посетил кладбище Св. Ифигении в Сантьяго-де-Куба, где похоронен лидер кубинской революции Фидель Кастро.