В Кузбассе пенсионерка получила пять лет колонии за попытку сбыта героина

В Кузбассе пенсионерка получила пять лет колонии за попытку сбыта героина

Заводский районный суд Кемерово приговорил 79-летнюю пенсионерку к пяти годам лишения свободы за покушение на сбыт героина в крупном размере. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По данным ведомства, после смерти сына, который страдал от наркотической зависимости, пенсионерка обнаружила оставшуюся после него банку с героином и решила продать его. Следователями транспортной полиции были собраны доказательства покушения на сбыт пожилой женщиной 8 г наркотика. Во время обыска в доме пенсионерки обнаружили 17 свертков с наркотиком, подготовленных для дальнейшей продажи.

Как сообщили в ведомстве, пожилая женщина признала свою вину. Суд также учел возраст обвиняемой и состояние ее здоровья.

В ноябре этого года ФСБ изъяла из даркнет-магазина 440 кг наркотиков общей стоимостью 650 млн руб. Обыски проводились на территории 11 регионов, семь курьеров магазина были задержаны с поличным при перевозке наркотиков.