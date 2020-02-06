В Новосибирске водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске автомобиль наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

ДТП произошло в 09:40 по местному времени (05:40 мск). Мужчина 1992 года рождения ехал на машине марки Toyota Corolla. Он следовал по Красному проспекту в сторону аэропорта.

В главке МВД уточнили, что водитель выехал на островок безопасности, где наехал на дорожный знак, а затем на группу людей, переходивших дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным ведомства, пострадали две женщины. Одну госпитализировали, а второй оказали помощь на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины происшествия.