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В Петербурге автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе

На юго-востоке Санкт-Петербурга легковой автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там уточнили, что авария произошла около 8:20 утра по местному времени (совпадает с московским) на проспекте Большевиков у дома № 21. Согласно сообщению, водитель Lada Priora 1997 года рождения сбил мужчину и женщину 1992 и 1960 года рождения соответственно. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла на регулируемом пешеходном переходе. Сейчас сотрудники службы выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
Общество

Ранее, 7 января, легковой автомобиль сбил двух человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из пострадавших скончался на месте, второго госпитализировали.

Теги: ДТП, Санкт-Петербург, авария, новости РБК
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