В Израиле наезд на военных в Иерусалиме будут расследовать как теракт
Наезд на пешеходов в Иерусалиме расследуют как теракт. В результате пострадали 12 солдат, сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Инцидент расследуется, и в настоящее время проводится операция по поимке террориста», — говорится в сообщении.
По данным военных, один солдат получил серьезные ранения, а еще 11 — легкие. Пострадавших госпитализировали. Официальный представитель ЦАХАЛ Хидай Зильберман заявил, что они оказались членами мотопехотной бригады «Голани», которые были на экскурсии, передает The Times Of Israel.
Неизвестный наехал на пешеходов в ночь на четверг, 6 февраля. Инцидент произошел возле одного из развлекательных центров. Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что кроме 12 военных пострадали также двое гражданских.