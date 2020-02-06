В Израиле наезд на военных в Иерусалиме будут расследовать как теракт

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Наезд на пешеходов в Иерусалиме расследуют как теракт. В результате пострадали 12 солдат, сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Инцидент расследуется, и в настоящее время проводится операция по поимке террориста», — говорится в сообщении.

По данным военных, один солдат получил серьезные ранения, а еще 11 — легкие. Пострадавших госпитализировали. Официальный представитель ЦАХАЛ Хидай Зильберман заявил, что они оказались членами мотопехотной бригады «Голани», которые были на экскурсии, передает The Times Of Israel.

Неизвестный наехал на пешеходов в ночь на четверг, 6 февраля. Инцидент произошел возле одного из развлекательных центров. Reuters со ссылкой на местные власти сообщает, что кроме 12 военных пострадали также двое гражданских.