В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля

Водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов. В результате пострадали 14 человек, один из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщает The Times of Israel.

Инцидент произошел 6 февраля около 02.00 часов ночи возле одного из развлекательных центров. Один из пострадавших — юноша лет 20, он в тяжелом состоянии. Второй пострадавший получил ранения конечностей. Его состояние оценивается как стабильное. Остальных пострадавших доставили в медучреждения.

Газета Jerusalem Post сообщает, что, предположительно, наезд совершил автомобильный таран. По данным полиции, водитель автомобиля скрылся с места происшествия.