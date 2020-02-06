Под Красноярском более 25 машин столкнулись в семи ДТП из-за тумана

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

На трассе в Красноярском крае из-за тумана произошло семь аварий, в которые попали 29 машин, говорится в сообщении регионального главка МВД. Ранее было известно о столкновении более десяти автомобилей, в том числе грузовиков.

По данным ведомства, в ДТП в Емельяновском районе неподалеку от деревни Сухая Балка пострадали два человека. Сейчас движение по дороге «глубокий объезд Красноярска» полностью перекрыто, отмечает ГИБДД.

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и полицейские, которые регулируют движение и оформляют аварии.

Из-за перекрытия движения водителям, направляющимся в Канск и Ачинск, рекомендовали выбрать объездной путь через Северное шоссе, а также по улицам Пограничников и Гайдашовки.



