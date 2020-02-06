Тайвань из-за коронавируса запретил въезд с материкового Китая

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Власти Тайваня на фоне угрозы распространения нового коронавируса временно запретили въезд гражданам материкового Китая, передают агентства Kyodo и Focus Taiwan.

Помимо этого, в страну с 7 февраля не смогут попасть иностранцы, посетившие Гонконг или Макао. До этого власти Тайваня также запретили въезжать в страну иностранным гражданам, побывавшим на материковом Китае в последние две недели.

Новый коронавирус, который начал распространяться из китайского Уханя в конце прошлого года, уже унес жизни более 560 человек. Жертвами заболевания на Тайване стали 11 человек. Подскочивший спрос на медицинские маски в стране вызвал их нехватку, и эпидемиологический центр Тайваня ограничил их продажу, разрешив получать до двух изделий в одни руки за неделю.