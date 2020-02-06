Дамаск подвергся ракетной атаке

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают ракетную атаку в Дамаске, предает SANA.

По данными агентства, атака осуществляется с стороны Израиля. Уточняется, что сирийским ПВО удалось сбить несколько ракет.

В конце декабря 2019 года израильские ВВС нанесли ракетные удары в районе Сейида-Зейнаб рядом с шоссе в международный аэропорт Дамаска в Сирии. Уточнялось, что одна из выпущенных в сторону столицы ракет упала в районе деревни Акраба в 20 км к юго-востоку от Дамаска. Кроме того, по данным SANA, сирийские ПВО сбили самолет над городом Джебла.