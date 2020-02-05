В Подмосковье произошел пожар в ангаре на площади более 1 тыс. кв. м

Крупный пожар в одноэтажном здании на площади 1,5 тыс. кв. м ликвидировали в городском округе Истра Московской области. Об этом сообщает областное ГУ МЧС России.

По данным главка, сообщение о возгорании по адресу: поселок Лобаново, строение 17, поступило в 18:17. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение внутри ангара высотой 20 м из сэндвич-панелей.

К моменту прибытия служб площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, однако позднее она увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Тем не менее пожар удалось локализовать в 19:30, а к 20:00 открытое горение было ликвидировано. По данным главка, в результате ЧП есть пострадавший.

Всего в ликвидации возгорания задействовали 74 человека и 22 единицы техники.