СК начал проверку после побега ребенка из детсада в Москве

Следственный комитет (СК) начал проверку после сообщений о побеге ребенка из детского сада Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного СК.

Отмечается, что воспитанник детского сада самостоятельно покинул учреждение, расположенное на северо-западе Москвы, и направился пешком домой в Красногорск. Прохожие вызвали сотрудников полиции, которые позже доставили ребенка к родителям.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям персонала детского сада и охранника дошкольного учреждения по ст. 125, 293 УК России (оставление в опасности и халатность)», — говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС и.о. директора школы № 1358 Дмитрий Комиссаров, в подчинении которого находится детский сад, инцидент произошел 30 января, ребенок продолжает посещать заведение. По его словам, причиной случившегося стало ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками учреждения. Воспитатель и его помощник, а также администратор корпуса и охранник из-за инцидента были уволены, добавил Комиссаров. Со всеми другими сотрудниками детсада был проведен повторный инструктаж, уточнил директор.