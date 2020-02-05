В Петербурге решили закрыть затворы дамбы из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрывают дамбу из-за угрозы подъема воды в дельте Невы выше критической отметки 161 см. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга от наводнений.

Согласно сообщению, все затворы дамбы, включая судопропускное сооружение С-1, будут закрыты с 20:00 5 февраля по 04:00 6 февраля. Однако данный период может быть изменен в зависимости от гидрометеорологических условий.

Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено за полчаса до закрытия — в 19:30.

Движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса не будет приостановлено, но пресс-служба КЗС предупредила водителей о сильном боковом ветре, осадках и возможной наледи.

Ранее о возможном наводнении в Санкт-Петербурге сообщалось 18 декабря 2019 года. Тогда также были закрыты все затворы дамбы. В ночь на 19 декабря вода с внешней стороны дамбы поднялась до 224 см, а волны были высотой от 2,5 до 3,8 м. На следующий день дамбу открыли.