«Ситимобил» допустил повышение цен на поездки из-за сбоя у «Яндекса»

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В компании «Ситимобил» допустили повышение цен на такси из-за сбоя в сервисе «Яндекса». Об этом РБК сообщил представитель компании.

«Из-за возросшей более чем в два раза нагрузки в некоторых районах может быть долгое ожидание и повышенные коэффициенты», — сказал он.

Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса», в том числе агрегатора такси. В компании РБК пояснили, что в системе GPS были обнаружены неполадки, которые распространились на все сервисы с геолокацией.

Приложение «Яндекс.Такси» было запущено в России в 2011 году и в настоящий момент занимает 27% на рынке агрегаторов. Доля его конкурентов — сервиса «Везет» и «Максим» — составляет 12 и 9% соответственно, на такси Gett и «Ситимобил» приходится 5 и 1% рынка.



