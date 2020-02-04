В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нанесения травм ребенку, сообщали РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным следствия, мужчина 1981 года рождения умышленно причинил телесные повреждения ребенку 2014 года рождения. Дело возбудили по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Накануне главное следственное управление СК по Москве начало доследственную проверку по сообщению в социальной сети о нарушении прав и интересов малолетних. Как указали в СК, из информации в соцсети следует, что отчим применил к детям физическую силу. Также сообщается, что родственники детей сообщили о случившемся в правоохранительные органы, но через сутки мужчину отпустили.

ТАСС со ссылкой на уполномоченного при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлану Тлинову сообщает, что мужчина прописан в селении Малка Зольского района республики, но живет с семьей в Москве около десяти лет. Он работает в одном из крупных сетевых магазинов.

Пострадавший мальчик сейчас находится с бабушкой, а место пребывания его матери пока не известно, заявила агентству уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.