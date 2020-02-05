Более 70% украинцев назвали Россию враждебной страной

Более двух третей жителей Украины воспринимают Россию как враждебную страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс», передает «Интерфакс-Украина».

Так, 70,5% украинцев считает, что Россия занимает враждебную позицию по отношению к Украине. Противоположное мнение высказали всего 6% респондентов.

Дружественной страной около половины украинцев (40,8%) назвали Польшу. Свое положительное отношение украинцы высказали к США (38,3%), Германии (36,9%) и Белоруссии (31,9%).

При этом в каждом случае от 40% до 60% украинцев отметили нейтральную позицию стран по отношению к Украине. Исключением стала только Россия — всего 13,7% назвали ее нейтральной.

Осенью 2019 года Левада-центр и Киевский международный институт социологии (КМИС) подготовили совместное исследование об отношении россиян и украинцев друг к другу, которое показало, что большинство респондентов позитивно относятся к соседнему государству.