Юристы оценили идею наказывать за задержку зарплаты 10 годами тюрьмы

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Действующее наказание за задержку работодателем выплат заработной платы является эффективным, а его увеличение до десяти лет тюрьмы не поможет погасить долги перед работниками. Об этом РБК заявила адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич, комментируя соответствующее предложение правительственной комиссии.

«Действующего инструментария достаточно, чтобы взыскать с работодателя невыплаченный заработок», — отметила она.

Адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Антон Пуляев также усомнился в необходимости увеличивать наказание до десяти лет тюрьмы, поскольку работодатель не всегда задерживает выплаты намеренно. Бывают случаи, когда на задержку влияют негативные обстоятельства.

«Большой вопрос, стоит ли увеличивать наказание до десяти лет, так как далеко не всегда работодатель не выплачивает заработную плату умышленно, а не под влиянием негативных обстоятельств», — отметил Пуляев.