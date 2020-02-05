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Юристы оценили идею наказывать за задержку зарплаты 10 годами тюрьмы

Фото: rostrud.ru

Действующее наказание за задержку работодателем выплат заработной платы является эффективным, а его увеличение до десяти лет тюрьмы не поможет погасить долги перед работниками. Об этом РБК заявила адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич, комментируя соответствующее предложение правительственной комиссии.

«Действующего инструментария достаточно, чтобы взыскать с работодателя невыплаченный заработок», — отметила она.

Адвокат, заместитель председателя коллегии адвокатов «ДЕ-ЮРЕ» Антон Пуляев также усомнился в необходимости увеличивать наказание до десяти лет тюрьмы, поскольку работодатель не всегда задерживает выплаты намеренно. Бывают случаи, когда на задержку влияют негативные обстоятельства.

«Большой вопрос, стоит ли увеличивать наказание до десяти лет, так как далеко не всегда работодатель не выплачивает заработную плату умышленно, а не под влиянием негативных обстоятельств», — отметил Пуляев.

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В разговоре с РБК он подчеркнул, что в настоящий момент в России действует достаточно суровое и эффективное наказание за невыплату заработной платы, которая повлекла тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 145.1 УК России — от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее газета «Известия» узнала, что правительственная комиссия поручила МВД рассмотреть предложение по увеличению срока наказания за задержку зарплаты. Согласно инициативе, невыплата зарплаты станет преступлением средней тяжести и при серьезных последствиях руководителю может грозить до десяти лет тюрьмы.

О том, как работникам можно добиться задержанной заработной платы и иных выплат от работодателя, помимо судебного порядка, рассказала руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова.

По ее словам, с 13 декабря 2019 года инспекторы Государственной инспекции труда (ГИТ) наделены полномочиями принимать решения о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате задержанной заработной платы и иных выплат. Данное решение будет иметь силу исполнительного документа, на основании которого по постановлению судебного пристава-исполнителя суммы могут быть взысканы со счетов работодателя.

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В зависимости от способа получения заработной платы — через кассу или путем перечисления на карту — работник может двумя способами доказать, что у работодателя образовалась перед ним задолженность.

В первом случае работодатель обязан вести платежную ведомость по унифицированной форме или заполнять расходный кассовый ордер (РКО), где работник ставит подпись, подтверждая получение зарплаты.

«Отсутствие указанных документов и тем более отсутствие подписи работника в платежной ведомости и РКО является доказательством того, что заработная плата работником не получена», — отметила Проскурова.

Во втором случае доказательством будет служить банковская выписка движения средств по счету, на который поступает зарплата.

Теги: зарплата, выплата, задержка зарплаты, новости РБК
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