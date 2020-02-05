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СМИ узнали о предложении наказывать за задержку зарплаты 10 годами тюрьмы

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД рассмотреть предложение по увеличению срока наказания за задержку зарплаты до десяти лет, сообщила газета «Известия».

Согласно инициативе, невыплата зарплаты может стать преступлением средней тяжести, а не небольшой, как сейчас, и будет наказываться в случае задержки жалования в течение более двух месяцев лишением свободы на срок до пяти лет, а не до трех. В том случае если задержка жалования приведет к тяжким последствиям, руководителю может грозить до десяти лет тюрьмы.

В пресс-службе МВД газете отказались комментировать инициативу: когда позиция ведомства будет сформулирована, оно направит ее головному исполнителю — Следственному комитету, пояснили там. «Известия» направили запрос в СК. В пресс-службе Минтруда, в свою очередь, изданию сообщили, что не знакомы с подробностями поручения правительственной комиссии.

Минюст в декабре 2019 года предложил приравнять число штрафов для работодателей за несвоевременную выплату зарплаты к числу сотрудников, которые не получили деньги, сообщало издание.

Сейчас же в большинстве случаев задержка зарплаты рассматривается как одно правонарушение, за которое назначают единый штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. вне зависимости от числа пострадавших работников. Помимо этого, за нее предусмотрена и уголовная ответственность.

По состоянию на 1 декабря 2019 года российские работодатели задолжали сотрудникам суммарно 2,9 млрд руб. — на 20% больше по сравнению с показателем на начало года. Выплаты задержанной зарплаты ожидали 43 тыс. сотрудников, на каждого из которых в среднем приходилось по 67 тыс. руб.

Теги: задержка зарплаты, ужесточение наказания
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