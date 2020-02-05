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Эксперты оценили сообщения об опасности пива из-за содержания кобальта

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Опасность алкогольных напитков заключается в содержании в них алкоголя, все остальное вторично, заявил РБК психиатр-нарколог Сергей Полятыкин, комментируя появившуюся в СМИ информацию об опасности употребления пива из-за содержания в нем кобальта.

«Если в пиве и есть кобальт, то я не представляю, сколько ведер пива нужно выпить, чтобы получить какое-то воздействие на организм», — отметил Полятыкин.

По его словам, одна европейская порция содержит 40-50 мл крепкого алкоголя, 150 мл вина или 330 мл пива, а это уже опасная доза с точки зрения воздействия на организм. Нарколог отметил, что люди, регулярно употребляющие напитки в таких количествах, подвержены риску развития различных заболеваний, в том числе онкологических.

«Формальдегид, который образуется при распаде алкоголя, — чрезвычайно ядовитое вещество. Кроме того, при обезвреживании алкоголя образуется много различных веществ, они взаимодействуют с клетками прежде всего толстого кишечника и вызывают различные мутации», — рассказал Полятыкин.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в разговоре с РБК заявил, что ключевой вопрос — это количество, и если человек регулярно потребляет много алкоголя, у него есть все шансы получить зависимость.

«Это может быть дорогой и качественный алкоголь. Если человек перепил замечательного 20-летнего коньяка, у него будет точно такой же результат, как если бы он перепил какой-нибудь сивухи», — заявил Зыков.

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«Про содержание кобальта в пиве первый раз слышу. Но я знаю, что, если человек каждый день выпивает по три бутылки пива, у него, скорее всего, зависимость», —  добавил он. По мнению Зыкова, отдельного пивного алкоголизма не существует, «есть просто алкоголизм, при котором человек предпочитает употреблять пиво».

Ранее врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал «Вечерней Москве», что наиболее опасным для здоровья напитком является пиво. По словам Покровского, алкоголь — самая безвредная составляющая этого напитка. А пенность, цвет и вкус пиву придают «крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт».

Теги: алкоголь, здоровье, пиво, металлы, новости РБК
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