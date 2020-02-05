Эксперты оценили сообщения об опасности пива из-за содержания кобальта

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Опасность алкогольных напитков заключается в содержании в них алкоголя, все остальное вторично, заявил РБК психиатр-нарколог Сергей Полятыкин, комментируя появившуюся в СМИ информацию об опасности употребления пива из-за содержания в нем кобальта.

«Если в пиве и есть кобальт, то я не представляю, сколько ведер пива нужно выпить, чтобы получить какое-то воздействие на организм», — отметил Полятыкин.

По его словам, одна европейская порция содержит 40-50 мл крепкого алкоголя, 150 мл вина или 330 мл пива, а это уже опасная доза с точки зрения воздействия на организм. Нарколог отметил, что люди, регулярно употребляющие напитки в таких количествах, подвержены риску развития различных заболеваний, в том числе онкологических.

«Формальдегид, который образуется при распаде алкоголя, — чрезвычайно ядовитое вещество. Кроме того, при обезвреживании алкоголя образуется много различных веществ, они взаимодействуют с клетками прежде всего толстого кишечника и вызывают различные мутации», — рассказал Полятыкин.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в разговоре с РБК заявил, что ключевой вопрос — это количество, и если человек регулярно потребляет много алкоголя, у него есть все шансы получить зависимость.