СК потребовал арестовать избивавшего пятилетнего пасынка мужчину

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Следственный комитет попросил суд арестовать отчима, обвиняемого в систематическом избиении пятилетнего пасынка в Москве, сообщается на сайте столичного главного следственного управления СК.

В сообщении говорится, что на допросе мужчина признался в применении «недозволенных методов воспитания» и подтвердил, что применял насилие к детям. Его обвиняют по ст. 117 УК (неоднократное применение насилия в отношении малолетних детей).

Уголовное дело против отчима, который в ходе воспитания детей супруги неоднократно применял к ним физическую силу, столичная полиция возбудила накануне. Сначала дело завели по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). По данным следствия, мужчина 1981 года рождения умышленно причинил телесные повреждения пятилетнему мальчику.

ТАСС со ссылкой на уполномоченного при главе Кабардино-Балкарии по правам ребенка Светлану Тлинову передавал, что мужчина прописан в селении Малка Зольского района республики. При этом он живет с семьей в Москве около десяти лет и работает в одном из крупных сетевых магазинов.