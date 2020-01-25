Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде

Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Будут умеренные морозы, минус 2–7 ночью, днем минус 1–6. Связано это с тыловой частью циклона, который принесет нам обильные снегопады. Сразу образуется снежный покров до 8–13 см. Ухудшение погоды начнется в четверг, а пятница и выходные примут на себя настоящий удар снежных зарядов, хотя до этого температура всю неделю будет держаться около нуля», — сказал синоптик.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 19 м/с.

