В ЦБ назвали «самую устойчивую» схему мошенничества с кредитами

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Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал журналистам о «самой устойчивой схеме» мошенничества с кредитами, передал корреспондент РБК.

По словам Ляха, мошенничество заключается в том, что физические лица и индивидуальные предприниматели выдают заемщикам деньги, а затем исчезают и долгое время не берут выплаты, чтобы потом выйти в суд с требованием погашения больших сумм с процентами.

При этом, по словам Ляха, «черных» кредиторов в 2019 году ЦБ выявил заметно меньше, чем годом ранее — 1845 против 2293.

Лидером по количеству «черных» кредиторов стал Южный федеральный округ. Следом за ним идут Урал и Центральный федеральный округ. Также Центробанк в 2019 году выявил 210 нелегальных форекс-дилеров, которые в основном действовали из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы.

Кроме того, Валерий Лях рассказал, что ЦБ в 2019 году обнаружил 237 организаций с признаками финансовых пирамид.