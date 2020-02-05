В Британии обнаружили более 40 скелетов со связанными руками

Строители нашли в Букингеме на юго-востоке Великобритании 42 скелета со связанными за спиной руками. Об этом сообщает портал Livescience.

Останки были обнаружены еще в декабре при строительстве квартир для пенсионеров в местечке Милтон-Кейнс. Скелеты находились в неглубоких могилах.

Археологи сообщили, что пока что не имеют полных данных, чтобы идентифицировать останки и определить их происхождение.

Как заявил местному изданию MK Citizen член окружного совета Робин Стачбери, находка может датироваться англосаксонскими временами.

«Тогда были массовые убийства в Букингеме. Также скелеты могут принадлежать жертвам гражданской войны. Связанные за спиной руки указывают на то, что люди были заключенными. Не исключено, что это были повешенные преступники», — заявил чиновник.