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Под зданием школы во Флориде обнаружили 145 могил

В американском городе Тампа в штате Флорида было обнаружено массовое захоронение под зданием местной школы, сообщает Tampa Bay Times.

Около 145 могил нашли с помощью георадара на глубине от одного до полутора метров на участке, где стоит здание кампуса King High School. По предварительным данным, это часть Риджвудского кладбища — захоронения середины XX века, на котором хоронили преимущественно афроамериканцев и бедняков.

На кладбище Риджвуд, открытом в 1942 году, было похоронено в общей сложности около 250 человек. В 1957 году город продал участок с кладбищем частной компании, а в 1960 году на этом месте была построена школа.

Как пишет CNN, поиски кладбища начались около месяца назад, когда в школьный совет поступила информация о возможном старом захоронении на территории образовательного учреждения.

Территорию предполагаемого кладбища огородили, в течение следующего месяца могилы будут изучать судебно-медицинский эксперт округа Хиллсборо и археологи штата. Затем власти примут решение о дальнейшей судьбе участка.

Теги: США, могилы, захоронение, Флорида
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