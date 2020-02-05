WSJ сообщила о намерении владельца Нью-Йоркской биржи купить eBay

Компания Intercontinental Exchange (ICE), которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить одну из самых крупных онлайн-площадок eBay. Об этом со ссылкой на свои источники пишет The Wall Street Journal.

ICE предлагает за eBay $30 млрд, при этом капитализация компании оценивается в $28 млрд. Intercontinental Exchange проявляет интерес к главному активу eBay — предприятию розничной торговле в интернете. Таким образом ICE сможет применить свой технологический опыт коммуникации продавцов и покупателей на базе eBay.

Это уже не первое предложение ICE по поглощению онлайн-площадки. Сейчас руководство eBay изучает поступившее предложение, переговоров о сделке не ведется. В WSJ отметили, что нет никаких гарантий, что компания согласится на предложение.

На фоне сообщения о возможной сделке акции eBay подскочили на 7% во второй половине дня 4 февраля.

В апреле 2018 года ICE поглотила региональную фондовую биржу США — Чикагскую. Чикагская фондовая биржа была последней региональной биржей, не входившей в более крупные компании.