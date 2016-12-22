Чикагская биржа объявила о вхождении в Intercontinental Exchange

Чикагская фондовая биржа объявила о вхождении в группу компаний Intercontinental Exchange, которой также принадлежит Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Об этом сообщает BusinesWire.

Условия покупки не разглашаются. Глава Чикагской биржи Джон Крейн заявил: «ICE доказала свое лидерство в пространстве фондового рынка, и мы с нетерпением ждем возможности присоединиться к ее семейству бирж».

Если регулирующие органы одобрят сделку, она будет закрыта до конца 2018 года.

Чикагская биржа была последней региональной фондовой биржей США, не входивший в более крупные компании (Филадельфийская и Бостонская фондовые биржи принадлежат NASDAQ, Тихоокеанскую биржу выкупила NYSE).

30 марта Wall Street Journal узнала о планах NYSE купить ее. По сведениям издания, сумма сделки может составить $ 70 млн. Представители обеих сторон отказались комментировать информацию.