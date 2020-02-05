Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела. Об этом сообщает в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Целями авиации стали объекты радикального движения ХАМАС.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ атаковали террористические цели ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

По информации израильской армии, была атакована производственная площадка, которая используется радикалами в военных целях. ЦАХАЛ отмечает, что армия находится в высокой боеготовности и будет пресекать любые попытки нанести вред гражданскому населению.

В ночь на 5 февраля воздушная тревога зазвучала в городе Нетивот на юге Израиля. Позже ЦАХАЛ сообщила, что с территории сектора Газа в направлении города было выпущено три ракеты. Всего армия зафиксировала 13 ракетных пусков за последнюю неделю.

Это уже вторая атака изральских ВВС на объекты палестинского движения за последние дни. 2 февраля истребители и вертолеты ЦАХАЛ ударили по целям ХАМАС на севере сектора Газа. Уточнялось, что под удар попала в том числе и подземная инфраструктура. Атака была предпринята в ответ на ракетные обстрелы и запуск воздушных шаров со взрывчаткой.