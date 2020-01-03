Французский военный погиб при сходе лавины в Альпах

Двое военнослужащих, катавшихся на лыжах во Французских Альпах, попали под сход лавины. Один из молодых людей погиб. Об этом сообщает газета Dauphiné Libéré.

Инцидент произошел в департаменте Изер в секторе Гранд Колон на высоте около 2400 м. После того, как мужчины перестали выходить на связь, родственники сообщили жандармам о пропаже и указали местность, в которой солдаты катались.

Спасатели выслали самолет, с которого и были обнаружены пострадавшие. На поверхности снежного схода находились двое мужчин. Одного из них не удалось реанимировать, он умер.

Второй военнослужащий был госпитализирован с политравмой и гипотермией. По версии спасателей, лавина могла протащить мужчин несколько сотен метров.

Как сообщает издание, погибший служил в 7-м горнопехотном батальоне, одном из трех батальонов так называемых альпийских стрелков — элитных подразделений в составе французской армии, которые специализируются на горной войне и ведении боевых действий в городе.