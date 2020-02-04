Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Когда демократы начнут винить Россию, Россию, Россию, а не свою некомпетентность в катастрофе с голосованием, которая только что произошла в великом штате Айова?», — сказал он.

Накануне в штате Айова началась процедура определения единого кандидата от Демпартии на выборах президента, которые состоятся в ноябре 2020 года. В нем участвовали более десяти кандидатов кроме Майкла Блумберга, штаб которого решил сосредоточиться на более поздних этапах праймериз. Внутрипартийное голосование в Айове было первым для демократов.

Однако, как писало издание Politico, что мобильное приложение, через которое результаты передавали в штаб партии, зависало. Телефонные линии также работали со сбоями. В итоге обнародование результатов затянулось почти на сутки. В Демпартии заявили, что задержка связана с процедурными заминками, а не со взломом системы.