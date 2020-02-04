В Совфеде ответили на слова Макрона о событиях Второй мировой войны

Владимир Джабаров (Фото: Сайт Федерации РФ / Flicr / Global Look Press)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ошибкой слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который обвинил Россию в попытке интерпретировать события Второй мировой войны и сделать виноватым польский народ.

По оценке Джабарова, «зря господин Макрон берет под защиту польских лидеров». «Да, было движение освобождения, которое мы всегда уважали. Был авиаполк «Нормандия — Неман», где французские летчики геройски бились. Но были и другие факты», — сказал он РБК. При этом сенатор выразил надежду на то, что Макрон «приедет на празднование 75-й годовщины нашей Победы в Москву».

По мнению члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, Москва не обвиняла Варшаву в развязывании Второй мировой, наоборот, «это Польша обвиняет Россию».

«Вторая мировая война, которая началась 1 сентября 1939 года, отчасти началась из-за заигрываний Польши с Германией с тем, что Польша заполучила часть Чехословакии. А то, что говорит Макрон, — попытка заигрывать с Польшей, он туда приехал и пытается говорить какие-то вещи, которые нравятся полякам», — отметил Цеков в беседе с РБК.

Заявление по поводу интерпретации Россией событий Второй мировой войны Макрон сделал ранее 4 февраля во время выступления перед польскими студентами. Президент подтвердил «солидарность Франции с польским народом перед лицом тех, кто отрицает реальность» и стремится фальсифицировать историю.